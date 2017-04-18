Панченко: главное — московское «Динамо» преобразилось после первого поражения

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко поделился впечатлениями от победы своей команды над одноклубницами из Казани во втором матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России.

«Самые положительные эмоции! Самое главное, что мы смогли преобразиться после вчерашнего поражения и сыграть сегодня как «Динамо» (Москва), а не как вчера. Я благодарен девочкам, что они вышли и показали сегодня такой результат после такой тяжёлой вчерашней игры!

Конечно, настораживает ситуация, что у нас одна игра была провальная, а вторая уже совсем другого качества. Впереди игры Лиги чемпионов, там у нас будет всего один шанс сыграть и выиграть", — приводит слова Панченко официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.