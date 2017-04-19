Станиславов: Мировая лига — это шанс посмотреть в деле ближайший резерв

Генеральный менеджер сборной России Роман Станиславов сказал, что в предстоящем розыгрыше Мировой лиги в состав мужской сборной России стоит включить представителей ближайшего резерва.

«Это очень сложный турнир с частыми перелётами, большими расстояниями. Он стартует в начале лета, когда клубный сезон только заканчивается. У многих ведущих игроков накапливается усталость, есть травмы. Им нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому в Мировой лиге дают возможность поиграть тем, кто нечасто выходит на площадку в матчах за сборную. И это — шанс посмотреть в деле ближайший резерв. Мировая лига очень важна в плане подготовки к следующей Олимпиаде», — цитируют Станиславова «Известия».