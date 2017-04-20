«Пляжницы» Дабижа и Абалакина проиграли в квалификации турнира в Сямыне

В Сямыне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу. Россию на этих соревнованиях представляют семь дуэтов — четыре мужских и три женских.

Одна российская пара — Ксения Дабижа / Юлия Абалакина — не смогла пробиться в основную сетку турнира. В квалификации россиянки проиграли представительницам Норвегии Ингрид Лунде и Оде Йоханне Ульвесет со счётом 0:2 (19:21, 19:21).

С основной сетки соревнований стартуют пары Евгения Уколова / Анастасия Барсук и Ольга Мотрич / Надежда Макрогузова.