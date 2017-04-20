«Кузбасс» в трёх сетах победил «Газпром-Югра» в первом матче плей-офф Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» в первом матче плей-офф российской Суперлиги среди мужских команд обыграл «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 31:29). Второй матч серии до двух побед пройдёт на площадке «Газпрома-Югра» 23 апреля.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Первый матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:22, 31:29)

Счёт в серии: 1-0.

Четыре победителя плей-офф квалифицируются в «Финал шести» чемпионата России, который пройдёт в Москве с 5 по 11 мая.