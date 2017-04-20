Саммелвуо: «Кузбасс» без лишней спешки играл концовки в матче с «Газпромом-Югра»

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу своей команды над «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 в первом матче серии за выход в «Финал шести» мужского чемпионата России.

«Что ж, это плей-офф, тут все партии будут такими ровными. Нам нужно быть готовыми к этому, чтобы играть мяч за мячом, момент за моментом. Цепляться за каждый шанс. Я рад, что наша команда показала характер, играла концовки спокойно, без лишней спешки. У нас хорошо сработал блок, мы были лучше соперника на подаче и приёме, что в итоге сказалось и на игре в атаке. Сейчас у нас есть возможность немного отдохнуть, после чего продолжим готовиться ко второй игре.

Во втором матче нам будет трудно. «Газпром-Югра» — сильная команда с хорошей подачей. У них высокий блок. С ними играть очень тяжело, как, впрочем, с любым соперником на выезде", — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Кузбасса».