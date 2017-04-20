Жбанков: беды «Газпрома-Югра» начались с приёма

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков оценил причины неудачи своей команды в первом матче серии за выход в «Финал шести» мужского чемпионата России с кемеровским «Кузбассом».

«Мы проиграли все три равные концовки. Наши беды начались с приёма. Если говорить прямо, то мы провалились в этом элементе. Мы очень плохо принимали, это повлияло на наш волейбол. Очень тяжело всё время атаковать на двойном-тройном блоке.

Я прекрасно понимаю крайних нападающих, когда им приходится сражаться против организованного блока соперника. Этим и объясняется преимущество «Кузбасса» на блоке – 16 против 5 блоков у нас. Надеемся, что в Сургуте мы будем принимать лучше, и будет совсем другая игра", — приводит слова Жбанкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.