Маццанти: «Имоко Воллей» должно удивить «Динамо» быстрой игрой

Главный тренер «Имоко Воллей» (Конельяно) Давиде Маццанти рассказал о задаче итальянской команды на домашний «Финал четырёх» Лиги чемпионов, в стартовом матче которого хозяевам предстоит сыграть против волейболисток московского «Динамо».

«После того как стало известно, что я не смогу больше работать с «Имоко Воллей», в силу невозможности совмещения постов главного тренера сборной Италии, условий выполнения моих обязательств перед национальной командой и клубной работы, остаток сезона стал для меня ещё более важным. Я хотел бы отблагодарить клуб и его руководство за всю их поддержку тем, чтобы попробовать совершить подвиг. Как команда-организатор мы напрямую попали в «Финал четырёх», и намерены доказать, что достойны быть в числе четырёх лучших команд Европы. Мы готовимся к полуфиналу против «Динамо» Москва; в их составе сильные, мощные игроки, но мы должны будем удивить их нашей быстрой игрой», — приводит слова Маццанти пресс-служба «Динамо».