Российские «пляжники» не вышли в четвертьфинал турнира Мирового тура в Сямыне

Три российских дуэта завершили борьбу за награды этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «три звезды» в Сямыне (Китай) на стадии 1/8 финала. Олег Стояновский и Артём Ярзуткин проиграли австрийцам Томасу Кюнерту и Кристофу Дресслеру, Никита Лямин и Вячеслав Красильников уступили кубинцам Диасу Нивалдо и Серхио Гонсалесу, а Руслан Быканов и Ярослав Кошкарёв потерпели поражение от поляков Мацея Рудоля и Якуба Шаланкевича.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир «три звезды». Сямынь, Китай

Мужчины. 1/8 финала

О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — Т. Кюнерт/К. Драсслер (Австрия) — 0:2 (13:21, 19:21)

Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — Д. Нивалдо/С. Гонсалес (Куба) — 0:2 (16:21, 17:21)

Р. Быканов/Я. Кошкарёв (Россия) — М. Рудоль/Я. Шаланкевич (Польша) — 1:2 (21:18, 19:21, 9:15).