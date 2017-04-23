Де Ла Круз: не могу объяснить, почему «Динамо» не смогло выиграть четвёртый сет

Волейболистка московского «Динамо» Бетания де Ла Круз выразила разочарование от поражения своей команды от итальянского «Конельяно» со счётом 1:3 в полуфинале «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов.

«Я не знаю, что сказать. Нет слов. Мы сыграли плохо первые два сета, но потом нашли свою игру. Почему мы не смогли „дожать“ до результата в четвёртой партии — нет объяснений», — приводит слова де Ла Круз официальный сайт «Динамо».

В матче за третье место бело-голубые встретятся с турецким «Экзачибаши», а «Конельяно» поспорит за титул с другим клубом из Турции «Вакифбанком».