Гончарова: жалко, что «Динамо» попало в финал ЛЧ и не смогло даже побороться

После поражения от «Экзачибаши» в матче за третье место в женской волейбольной Лиге чемпионов нападающая московского «Динамо» Наталия Гончарова подвела итоги двух матчей бело-голубых в Тревизо.

«Жалко, что мы попали в финал Лиги чемпионов и не смогли даже побороться… Я думаю, что мы получили определённый опыт — в финале лиги не всё так просто. Нужно повышать свой уровень игры вообще.

Что помешало вчера в матче с «Конельяно»? Их команда играла действительно здорово. Связующая будто бы издевалась над нами. Их нападающие очень хорошо атаковали. А мы допускали где-то ошибки и не всегда добивали мячи. Очнулись к третьему сету, но уже было поздно. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Они выиграли. Две последние партии мы играли лучше и тоже могли выиграть, но, как всегда, что-то пошло не так.

Был ли стимул играть сегодня с «Экзачибаши»? Для меня был. Я считаю, что если мы приехали сюда, то нужно было бороться за медали, даже если мы проиграли вчера. Но со стороны мне было видно, что некоторые игроки нашей команды были расслабленны. Мы уже сыграли, результат не изменить. Надо забыть. А опыт игры с такими командами надо использовать», — приводит слова Гончаровой пресс-служба «Динамо».