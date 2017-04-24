Константинов: основная цель — попасть в «Финал шести» — выполнена

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над «НОВОЙ» в плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России по волейболу.

«Мы хорошо разобрали «НОВУ», но главное, что игроки сегодня выполнили все установки. Да, была опять нервность в первой партии, потом игроки сконцентрировались и играли до конца с хорошей тактикой и хорошим настроем. Основная цель — попасть в «Финал шести» — выполнена. Хотели здесь закончить серию, чтобы потом спокойно готовиться к дальнейшим играм.

Доволен ли вернувшимся после травмы Павловым? Если бы это был любой другой игрок, не трогавший мяч целый месяц, он бы не смог сыграть. Павлов играет, потому что у него технический контроль мяча такой, что он может, проведя всего две тренировки, играть в плей-офф. Понятно, что ему нужно время, но я думаю, что он отлично справился», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.