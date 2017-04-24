Вербов: в полуфинале Лиги чемпионов с «Берлином» за «Зенит» одно имя не сыграет

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился ожиданиями от первого матча «Финала четырёх» Лиги чемпионов с «Берлином».

«Слегка удивило поражение „Динамо“ от „Берлина“. После жеребьёвки именно «Динамо» было той единственной командой, которую заведомо отправляли в «Финал четырёх». Но играть в ранге фаворитов тоже непросто – видимо, сыграли роль какие-то внутренние динамовские проблемы. «Берлин» показал, что в этом противостоянии они выглядели поинтереснее. Не знаю, почему так произошло, но исход этой серии удивил. Я смотрел две игры и всё-таки до последнего верил, что выйдет «Динамо», поэтому на игру «Берлина» смотрел просто как на волейбол, подмечал для себя какие-то тонкости. Сейчас мы уже начали плодотворно готовиться к этому сопернику. Это хорошая европейская команда, которая показала, что любая недооценка может сыграть с тобой злую шутку. Уровень игры «Берлина» оставил хорошее впечатление, нам есть к чему готовиться.

Нельзя играть с ними ниже своих возможностей, потому что сразу, как я люблю говорить, начнём «рожать». Надеюсь, что к матчам мы подойдём в хорошей форме и с хорошим настроем – в «Финале четырёх» по-другому нельзя. Это отличительная черта нашей команды: мы знаем, как следует готовиться и настраиваться. Надеюсь, что в Италии мы покажем всё, на что способны. Лига чемпионов – это никакая не ступенька к чемпионату мира, а полноценный турнир. Мы, видимо, немного приучили уже всех к победам, поскольку выиграли две Лиги чемпионов подряд. Для всех клубов Лига чемпионов это максимально достижимая цель, и для нас она осталась точно такой же, как раньше. Для нас очень важно, чтобы все мы отнеслись серьёзно к этому сопернику, потому что это очень хорошая команда. За «Зенит» одно имя не сыграет", — приводит слова Вербова Sntat.