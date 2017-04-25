Карполь: обе команды играли хорошо, но с кем-то больше была удача

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» в третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Красноярский клуб ведёт в серии со счётом 2:1.

«Хорошая игра, достойная матча за 3-е место. Обе команды играли хорошо, но с кем-то больше была удача. Один из факторов, почему мы проиграли, — нестандартные условия в зале. Когда над ухом в двух метрах от тебя орут трубы — тяжело вести игру. Нигде таких условий нет. Условия равные, но в таких тяжело вести игру, тяжело играть, да и судьям тяжело», — приводит слова Карполя пресс-служба «Енисея».

Четвёртый матч серии пройдёт 25 апреля в Красноярске.