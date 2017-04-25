«Конельяно» получил «уайлд-кард» от организаторов клубного ЧМ среди женщин

Организаторы клубного чемпионата мира, который пройдёт с 8 по 14 мая в Кобе (Япония), предоставили «уайлд-кард» итальянскому «Конельяно», который стал последним участником турнира, сообщает Corriere Dello Sport.

За титул также будут бороться турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», швейцарский «Волеро», японские «Хисамицу Спрингс» и «Ред Рокетс», а также бразильские «Рексона» и «Волей Озаско».

«Конельяно» в финале «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов уступил турецкому «Вакифбанку», а в полуфинале оказался сильнее московского «Динамо».