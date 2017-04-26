Жбанков: игроки «Газпрома-Югра» показали феерический волейбол, гордимся ими

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков поделился эмоциями от победы своей команды над кемеровским «Кузбассом» в решающем матче серии плей-офф за выход в «Финал шести» мужской Суперлиги.

«Мы внимательно смотрели на игру соперника, разбирались, как они играли против нас до этого. Смотрели их тактику, в первую очередь, против нашей команды и сделали соответствующие выводы. Я считаю, что это у нас хорошо получилось. На мой взгляд, со стороны нашей команды был сегодня такой феерический волейбол. Ребята – молодцы. Мы гордимся ими, они показали характер, играли от первого и до последнего мяча.

«Кузбасс» сегодня не сыграл в свой волейбол. Но, на мой взгляд, они не сыграли потому, что мы хорошо сыграли. Ты играешь в волейбол так, как тебе позволяет соперник. Мы сыграли один из лучших матчей в сезоне, у нас всё получалось. У ребят горели глаза, стучали сердца, в общем, всё сошлось как надо", — приводит слова Жбанкова официальный сайт «Кузбасса».