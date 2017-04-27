Антонов: сборная России U19 очень хорошо начала матч с венграми на ЧЕ

Капитан сборной России среди игроков не старше 19 лет Станислав Антонов прокомментировал победу своей команды над венграми со счётом 3:0 в четвёртом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии.

«Мы начали матч очень хорошо, но по его ходу допустили несколько ошибок и позволили венграм подтянуться в счёте и навязать борьбу. Для некоторых наших игроков этот матч стал первым на уровне чемпионата Европы, так что присутствовало волнение», — приводит слова Антонова официальный сайт турнира.