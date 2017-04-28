Малых: один болельщик, проигравший ставку, требовал вернуть ему 300 тыс.

Диагональная краснодарского «Динамо» Наталья Малых рассказала о сложностях во взаимоотношениях с болельщиками, которые делают ставки на игру её команды.

«Когда мы не вышли на игру с «Енисеем», было много негативных комментариев, что мы «сливаем», специально всё это делаем, что мы продажные и за деньги только играем. Естественно, нормальные, адекватные люди понимают, что это всё ерунда. Любой человек, которому бы не платили 10-11 месяцев, тоже не вышел бы на работу.

Когда я играла за «Заречье», один болельщик написал, что поставил на счёт 3:0, а мы выиграли 3:1. Он утверждал, что у него семья, дети, и требовал вернуть 300 тыс. Он написал, что я игрок сборной и намеренно «сливаю» игры. Я не пытаюсь таким людям ничего объяснять», — сказала Малых в эфире программы «Офсайд».