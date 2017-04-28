Гилязутдинов: финал и есть финал, в нём каждая игра единственная и неповторимая

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов рассказал о важности выхода команды в финал плей-офф женской Суперлиги и о подготовке к третьей встрече противостояния с одноклубницами из Москвы. Счёт в финале плей-офф после двух матчей — 1-1. Третья игра состоится в Казани 28 апреля.

«Для нас в первую очередь важно было дойти до финала. Поскольку по дороге – в полуфинале с «Уралочкой» – мы встретились с определёнными трудностями, я очень рад, что нам удалось пробиться. И основной урок, который мы – и я, и девочки – вынесли из этих игр, что бороться всегда нужно до конца.

Для нас самих в первую очередь было важно, что и при нынешнем составе у нас в команде тот же чемпионский дух, тот же характер. Это самый важный момент, который мы показали в нынешнем сезоне. Также я хочу сказать огромное спасибо Кате Гамовой и всем тем игрокам, с которыми мы в своё время добились грандиозных успехов. Сейчас время, действительно, уже другое, и другие игроки у нас находятся в составе. Но самое главное – это те чемпионские традиции, которые сформировались за прошедшие годы в клубе. И для нас очень важно – и для клуба, и для игроков, которые к нам приходят, – чтобы эти традиции сохранились. Причём я могу сейчас сказать за всех игроков, что, приходя в «Динамо-Казань», они прекрасно это понимают и не просто соглашаются с нашими традициями, но и работают с прицелом на максимальные задачи.

За последние две недели мы выполнили просто сумасшедшую работу. И для нас наиболее важным было то, что мы смогли выжить в полном составе и сохранить всех здоровыми. Поэтому возникший промежуток у нас был посвящён в первую очередь восстановлению. Ну и подготовке тоже, конечно. Но не скажу, что мы как-то форсировали подготовку перед финалом – нет, работали в нормальном режиме. Тем более время вполне позволяет.

Финал и есть финал: в нём каждая игра единственная и неповторимая. И последующая игра никогда не будет похожа на предыдущую. Понятно, что есть разные моменты, которые влияют на уровень игры команд. Но на уровне психоэмоциональном это, наверно, самый высокий пик напряжения в сезоне, и обе команды будут стараться удержаться на этом пике. Все остальные нюансы – они, безусловно, могут быть существенными, – но они несколько скрыты. А на первый план выходит тот самый кураж, эмоции, с которыми каждая команда выходит на финал. Поэтому я думаю, что битва всегда будет напряжённой – первый ли это матч, второй или пятый», — цитирует Гилязутдинова официальный сайт клуба.