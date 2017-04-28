Кромм: «Берлину» нужно навязать давление «Зениту», забраться в их головы

Капитан «Берлина» Роберт Кромм поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с казанским «Зенитом», который состоится 29 апреля в «Финале четырёх» турнира в Риме.

«Рад тому, что к концу сезона мы нашли свои сильные стороны, свой стиль. У нас были удачные матчи против «Стамбула» и «Динамо», где мы уступали 0:2, но отыгрывались. В этом сезоне мы никогда не сдаёмся и пытаемся выжать максимум. На это надеемся и в этот раз. Знаем, что «Зенит» считается фаворитом. Они испытывают большое давление, мы – нет. Уже рады тому, что мы здесь.

У нас были разные игроки, тренеры, но философия клуба никогда не менялась. Мы должны оставаться на топовом уровне в Европе. Сейчас у нас новый тренер, мы многому учимся, становимся сильнее. Мы должны провести свои лучшие матчи против «Зенита». Надо отодвинуть их от сетки. У них есть связующий Бутько – очень разносторонний игрок. Нужно проявить себя в защите, блокировать удары. Нам нужно поймать момент, навязать им давление, забраться в их головы", – приводит слова слова Кромма «Спорт Бизнес Online».