Салпаров: «Берлин» может наказать за недооценку, но в «Зените» все ребята профи

Либеро казанского «Зенита» Теодор Салпаров рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча «Финала четырёх» мужской Лиги чемпионов с «Берлином».

«Арена «Палатоматтика» – уютная для волейбола, только к свету надо привыкнуть. Условия для всех одинаковые, потому что никто из команд здесь не играет. Успели хорошенько потренироваться, потому что раньше мы играли два раза в неделю. Было много тренажёрного зала, и в целом мы с пользой провели это время. Думаю, сейчас мы хорошо выглядим. Дай бог, всё получится.

«Берлин» играет в хороший волейбол, уверенно чувствует себя на площадке. Они могут наказать за недооценку, что и доказали в матчах с «Динамо». Две победы над такой командой о многом говорят. У нас все ребята профи. Постараемся весь матч провести на максимуме», – приводит слова Салпарова «Спорт Бизнес Online».