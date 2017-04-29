Бутько: дальше нужно разнообразнее играть и наладить связь с Михайловым

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу над «Берлином» (3:0) в полуфинальном матче «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

«Мы начали игру слишком зажатыми. Полуфиналы всегда получаются самыми тяжелыми. Завтра нам, прежде всего, нужно психологически раскрепоститься. Сегодня были несвойственные нам ошибки. Не всё было гладко. Если честно, не обращал внимания на счет, старался не расслабляться. Мы готовились, знали, что «Берлин» — команда неудобная. У немцев хорошая защита, они мало ошибаются. Это было видно по матчам с московским «Динамо».

И зал, и освещение специфические. Сложно найти ориентиры при подаче. Но все в одинаковых условиях. Это был наш первый матч в этом зале. Когда не совсем комфортно, стараешься, прежде всего, сыграть проще, не выдумывать ничего. Согласен, может, со стороны игра была простой. Но опять-таки главное – победа. Конечно, дальше нужно разнообразнее играть и наладить связь с Максом Михайловым. Сегодня не очень получилось», – приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».