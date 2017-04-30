Старцева: казанское «Динамо» сделало всё, но, к сожалению, не смогло выиграть

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала поражение своей команды в финальной серии чемпионата России от московских одноклубниц (1:3).

«Наверное, мы можем сказать, что сделали всё, но, к сожалению, не смогли выиграть. Четвёртая партия этой игры как будто была не с теми эмоциями, не с теми силами. Может быть, потому что предыдущие три партии были просто нереальными. В какой-то степени мы сами первую и третью партии упустили, ведя в счёте. Но это финал, это борьба. Уверена, что наша команда приложила все усилия. Большое спасибо болельщикам, которые нас весь сезон поддерживали. Извините, что мы не смогли оправдать ваших надежд, но у нас всё впереди», – приводит слова Старцевой «Татар-информ».