Бернарди: «Зенит» силён, но фаворитом «Финала четырёх» ЛЧ был «Любе Чивитанова»

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди поделился впечатлениями от победы своей команды над соотечественниками из «Любе Чивитанова» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Конечно, я доволен результатом, но мы должны понимать, что ещё ничего не выиграли. Нам в финале предстоит сыграть с очень сильной командой, но, как я говорил ранее, главным фаворитом был „Любе Чивитанова“.

В финале мы снова будем аутсайдером, но постараемся снова сыграть интенсивно и получить удовольствие. Всё в наших руках. Я сделаю всё, чтобы настроить своих игроков по максимуму", — приводит слова Бернарди официальный сайт турнира.