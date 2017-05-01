Леон: выиграть чемпионат России будет сложнее, чем Лигу чемпионов

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон прокомментировал уверенную победу российской команды в финале мужской волейбольной Лиги чемпионов над хозяевами площадки из итальянской «Перуджи» (3:0). «Зенит» выиграл главный еврокубок в пятый раз в истории (третий подряд).

«Этот финал в Риме мы запомним надолго. По ходу всей Лиги чемпионов мы не проиграли ни одной встречи, так что наша победа закономерна. Сегодняшний финал, несмотря на счёт, складывался очень непросто – хозяев поддерживал зал, но мы справились.

Мы отдали очень много эмоций. Нам надо восстановиться. Впереди нас ждут матчи национального чемпионата. Мы ставим перед собой самые максимальные задачи. Выиграть чемпионат России будет сложнее, чем Лигу чемпионов. Нам нужно работать ещё больше», — приводит слова Леона «Спорт-экспресс».