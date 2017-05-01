Салпаров: от всего сердца желаю «Зениту» победы на клубном ЧМ в Польше

Либеро «Зенита» Теодор Салпаров, для которого финал Лиги чемпионов с итальянской «Перуджой» (3:0) стал последним матчем в составе казанской команды, поделился эмоциями от победы и рассказал о продолжении своей карьеры.

«Я счастлив. Из болгарских игроков мало кто выигрывал Лигу чемпионов. Только Матей Казийски. В 32 года пришёл в «Зенит», в 35 ухожу с тремя победами. Жаль, что не сумел выиграть клубный чемпионат мира. «Зенит» – лучший клуб, в котором я играл. Ребята по команде, руководство, болельщики, даже уборщицы в Центре волейбола – всех я ощущал как свою семью. Ухожу с положительными эмоциями и большой любовью в сердце. «Зенит» – сильнейший в Европе и второй в мире. Очень надеюсь, что только до декабря. От всего сердца желаю клубу победы на клубном чемпионате мира в Польше.

Какая из трёх побед в Лиге чемпионов для меня самая памятная? Прошлогодняя над «Трентино». Мы проигрывали 0:2, но сумели выиграть. Та победа была самой сладкой. А «Ресовию» в 2015 году и «Перуджу» сейчас мы просто убили. На скамейке запасных тяжело, переживаешь ещё больше. Но у меня нет обид. Мы с Вербовым друзья, и он объективно провёл один из лучших сезонов. Я всегда был готов помочь.

Что дальше? Есть серьёзное предложение в Болгарии. Там собирают сильную команду под Лигу чемпионов. Примерно 10 мая всё определится», — приводит слова Салпарова «Спорт Бизнес Online».