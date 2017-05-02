Георгиева: игроки «Ленинградки» не включают «боевого солдата», чтобы победить

Волейболистка «Ленинградки» Алина Георгиева рассказала, почему, по её мнению, команда не столь удачно выступила в этом сезоне. Подопечные Александра Кашина стали девятыми в регулярном чемпионате и сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Ох… Не хочу говорить ничего плохого. Но, кажется, что долго сыгрывались. Плохо умеем собираться на игры. Не умеем освобождаться перед матчами от ненужных мыслей, домашних проблем. Не включаем «боевого солдата», чтобы выиграть. У меня такое впечатление складывается. Мы же все, в принципе, одинаковые. Как и все девчонки. Вообще причин много. Ну и надо прежде всего самой становиться лучше», — цитирует Георгиеву официальный сайт клуба.