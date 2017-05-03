Тилли покинул пост главного тренера ЖВК «Канны»

Наставник мужской сборной Франции Лоран Тилли покинул пост главного тренера французского ЖВК «Канны». Летом 2016 года Тилли на этой должности сменил китайского специалиста Янь Фаня, который тренировал «Канны» на протяжении 23 лет.

“Канны” и Лоран Тилли посчитали, что обязательства перед мужской сборной Франции не позволяют тренеру в достаточной степени уделять внимание женской команде по ходу чемпионата. Календари выступлений команд стали несовместимыми, и оба коллектива не могут выступать на своём лучшем уровне», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.