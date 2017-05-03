Мусэрский и Михайлов — в расширенном составе сборной на квалификацию к ЧМ-2018

Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола опубликовал расширенный список сборной России на квалификационный турнир к чемпионату мира—2018, который пройдёт с 24 по 28 мая в Эстонии. Сборная России сыграет в группе D с национальными командами Венгрии, Румынии, Черногории, Эстонии и Косово.

Расширенный состав сборной России на квалификационный турнир к ЧМ-2018:

Связующие: Дмитрий Ковалёв («Урал»), Александр Бутько, Игорь Кобзарь (оба – «Зенит», Казань), Павел Панков («Кузбасс»), Сергей Антипкин («Динамо», Москва).

Диагональные: Константин Бакун («Динамо», Москва), Никита Алексеев («НОВА»), Максим Жигалов («Белогорье»), Максим Михайлов («Зенит», Казань), Александр Кимеров («ФАКЕЛ»), Александр Чефранов («Газпром-Югра»).

Доигровщики: Юрий Бережко, Александр Маркин, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков (все – «Динамо» Москва), Алексей Спиридонов («Енисей»), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Егор Клюка, Дмитрий Волков (оба – «ФАКЕЛ»), Егор Феоктистов («Урал»).

Блокирующие: Дмитрий Щербинин, Игорь Филиппов (оба – «Динамо» Москва), Вадим Лихошерстов, Илья Власов (оба – «ФАКЕЛ»), Дмитрий Мусэрский («Белогорье»), Артём Вольвич («Зенит», Казань), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Алексей Сафонов («Газпром-Югра»).

Либеро: Артём Ермаков («Динамо» Москва), Роман Мартынюк («Белогорье»), Артём Зеленков («Динамо-ЛО»), Валентин Кротков («Зенит» Казань).