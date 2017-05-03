Зиничев: от результатов «Динамо» в сезоне испытываю неудовлетворённость

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев подвёл итоги сезона для бело-голубых. Напомним, что «Динамо» защитило титул чемпиона России, обыграв в финале одноимённый клуб из Казани, которому уступило в финале Кубка России. Московская команда попала в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, но не смогла подняться на пьедестал. Завершит сезон «Динамо» в Кобе (Япония), где с 9 по 14 мая пройдёт женский клубный чемпионат мира.

«Поставленные президентом клуба задачи выполнены, и это факт. Команде перед началом сезона ставились задачи дойти до „Финала четырёх“ Лиги чемпионов, победить в одном из российских турниров, а в другом дойти до финала. Вроде бы здесь все задачи выполнены, и все должны быть счастливы. Но я хотел бы обратить внимание, что, когда ставились эти задачи, у нас был несколько другой состав команды, и с точки зрения бюджета была иная ситуация, и с точки зрения возможностей команды.

Такая задача ставилась в сентябре, и по ходу сезона начались изменения: к нам пришли три новых игрока. Конечно, эти люди усилили команду, и из этого следует ожидание, что и результаты должны становиться лучше, а результат остался на предыдущем уровне. Отсюда я, как человек, который считает, что «Динамо» та команда, которая всегда должна биться за самые высокие места, испытываю некоторую неудовлетворённость.

Это наше бездарное выступление в «Финале четырёх», наше неоправданное поражение в Кубке России, когда были все возможности для победы, но, с другой стороны, – радость от того характера и той борьбы, слаженности и заряженности на результат, что команда показала в последних трёх играх финальной серии с Казанью. Тут команда проявила себя с лучшей стороны, и я горд за игру и характер нашей команды в этих играх.

В любом случае я считаю, что факт того, что мы второй год подряд завоёвываем титул чемпионов России, защищаем его – очень важный итог нашей работы, и с этим итогом можно поздравить и болельщиков нашей команды", — приводит слова Зиничева «Р-Спорт».