Щербань: рада за «Енисей», который выиграл бронзу, чего никто не ожидал

Доигровщица московского «Динамо» Яна Щербань дала свою оценку завершившемуся розыгрышу чемпионата России, в котором столичный коллектив завоевал золото, победив в финальной серии одноклубниц из Казани — 3-1.

«В чемпионате всё вроде как обычно. Но я рада за Красноярск, который выиграл бронзовые медали, чего никто не ожидал: «Енисей» второй год в элите. И громких имён там тем более нет. На Сахалине интересная команда, но они слишком далеко находятся. Хотя я рада и за них, что выполнили задачу.

У казанского «Динамо» хорошая организация игры. Они прибавили, хотя ушли многолетние лидеры. Многолетний главный тренер Ришат Гилязутдинов не боится выпускать молодых девчонок, и они здорово помогают. Хорошая ротация. Против такой системы тяжело бороться. А мы-то подчас бились ещё и с самими собой. Конкретной игры из тех, что были, выделить не могу. Мы допускали ошибки в установках, не справлялись с указаниями на конкурентную встречу. Были и травмы, так что приходилось как менять состав изнутри, так и усиливаться легионерами-новичками, в основном под еврокубки", — цитирует Щербань «Московский комсомолец».