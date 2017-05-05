Милькович: пока не собираюсь завершать карьеру игрока

Олимпийский чемпион Игр-2000 сербский диагональный Иван Милькович на днях стал чемпионом Турции в составе «Халкбанка». Многие СМИ поспешили написать, что 37-летний волейболист поставил красивую точку в своей долгой карьере, но серб намерен продолжать играть.

“Люди, которые меня хорошо знают, также знают, что я ни о чём не объявлял. Я пока не намерен назначать прощальный матч в моей карьере игрока. Время покажет. У меня нет никаких травм, и я чувствую себя хорошо. Приближается лето, это время для семьи, путешествий и исполнения обязанностей в сербской волейбольной федерации.

Выиграть чемпионский титул в такой лиге, как турецкая, особенно в 37 лет. Да ещё с учётом катастрофического старта сезона, когда никто и не думал, что мы будем бороться за золото. Тренер «Халкбанка» Слободан Ковач доказал, что и в моём возрасте я по-прежнему могу играть на своём максимальном уровне, показывать свой лучший волейбол, за что я ему благодарен», — приводит слова Мильковича World of volley.