Плачи: если я останусь в России, то обязательно выучу русский язык

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» итальянец Камилло Плачи на пресс-конференции, посвящённой старту «Финала шести» чемпионата России по волейболу, пообещал выучить русский язык, если продолжит работу в России. В нынешнем сезоне под его руководством «ФАКЕЛ» выиграл Кубок вызова, что стало поводом для многочисленных поздравлений в начале пресс-конференции.

«Прошу прощения, что я не говорю по-русски, и я обещаю, что если останусь в России, то обязательно выучу язык. Спасибо за поздравления, и я хочу пожелать удачи всем коллегам и красивого волейбола нашим болельщикам. Плей-офф всегда очень интересен и красив. Надеюсь, это будет великолепное шоу. Что касается физического состояния игроков и травм, у нас есть небольшие проблемы перед турниром, но медицинский штаб решает их», — приводит слова Плачи пресс-служба «Динамо» (Москва).

«Финал шести» пройдет в Москве с 6 по 11 мая. «ФАКЕЛ» сыграет в группе Б с московским «Динамо» и белгородским «Белогорьем».