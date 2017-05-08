Косарев: судейские ошибки в матче с «Динамо-Москва» были, мягко говоря, странные

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче «Финала шести» чемпионата России со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 20:25) и рассказал о состоянии связующего Романа Порошина, получившего травму.

«То, что мы сыграли не лучшим образом, не снимает с нас никакой ответственности. Мы играли плохо и допускали много ошибок. Но и судейские ошибки были сегодня, мягко говоря, странные. Чётко видно на просмотре, что игрок касается сетки, а это не свистится, и все наши руководители судейских делегаций смотрят на это. Непонятная ситуация. Это сказывается. Всё же в играх такого уровня судьи позволяют себе такие ошибки – не понимаю, как это возможно.

Не знаю ещё, будет ли команда обращаться по этому поводу. Пообщаемся с нашим руководством. Но ещё раз повторюсь: такие ошибки на таком уровне недопустимы.

У Порошина, скорее всего, ушиб мягких тканей, сейчас посмотрим, что скажут доктора. В гостинице посмотрим, что там», — цитирует Косарева «Р-Спорт».

