Бах: FIVB всегда может рассчитывать на помощь и сотрудничество МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеобращении к делегатам административного совета Международной федерации волейбола (FIVB) заявил о полной поддержке деятельности FIVB. В состав административного совета федерации входит вице-президент ЕКВ, глава ВФВ Станислав Шевченко.

«Вы всегда можете рассчитывать на помощь и сотрудничество МОК как полноправного партнёра FIVB. Мы все вместе должны сделать мир лучше через спорт», — приводит слова Баха официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.