Спиридонов не попал в окончательный состав сборной России на Мировую лигу

Тренерский штаб мужской сборной России определился с окончательной заявкой для участия в Мировой лиге. Из расширенного состава в окончательный не попали доигровщик Алексей Спиридонов, диагональный Константин Бакун и центральный блокирующий Игорь Филиппов. Всего в окончательный список вошли 18 волейболистов.

Мужчины. Сборная России. Состав на Мировую лигу—2017

связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалёв;

диагональные: Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;

центральные блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;

доигровщики: Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;

либеро: Валентин Кротков, Артём Зеленков, Роман Мартынюк.