Вербов: все говорят, что у «Зенита» был лёгкий сезон, но это только кажется

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился эмоциями после завоевания золота российской Суперлиги. В финале подопечные Владимира Алекно в трёх сетах обыграли московское «Динамо» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:16).

«Только кажется, что победа далась легко. Все говорят, что у нас лёгкий сезон очень, что у нас сумасшедшая беспроигрышная серия – но это всё только кажется. Вы себе не представляете, сколько сил вложено в эту серию и в эту победу. Вообще, завоевание медалей, тем более золотых, нелёгкое дело. Мы кучу сил и эмоций для этого прикладываем.

Сейчас мы наконец выиграли, и теперь отпуск! Я очень счастлив. В сборную России я не еду, и сейчас у меня есть времечко, чтобы выдохнуть, побыть с семьёй, съездить куда-то отдохнуть.

Одна проигранная игра, и вся твоя беспроигрышная серия может свестись к нулю. Если бы у нас было преимущество поля, которое мы честно заработали, выиграв плей-офф, то в большой серии с нами было бы сложнее. Так что это был сложный формат, тем более что на поле нашего прямого соперника", — цитирует Вербова «Р-Спорт».