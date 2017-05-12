Гуцалюк: победный блок будет мне сниться как минимум до следующего сезона

Волейболист казанского «Зенита» Александр Гуцалюк, ставший автором победного блока в финале чемпионата России с московским «Динамо», поделился эмоциями после окончания встречи. Подопечные Владимира Алекно оказались сильнее со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16).

«Я думаю, что победный блок будет мне сниться как минимум до следующего сезона! Мячи все одинаковые, поэтому и не взял на память тот, который стал для нас победным и чемпионским. А вот победы никогда не приедаются. Что касается эмоций, то это сплошная радость. И то, что наш «Зенит» сильнейший в России и Европе, это факт! Будем стараться, чтобы наша победная серия продлилась как можно дольше», – цитирует Гуцалюка «Татар-информ».