Гилязутдинов: волейбольная инфраструктура в Татарстане уникальна

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов поблагодарил руководство Татарстана за поддержку клуба. 12 мая на чествовании «Зенита» и «Динамо» в Казанском кремле глава республики Рустам Минниханов вручил клубам сертификаты на 5 млн рублей на улучшение инфраструктуры.

«Хотелось бы поблагодарить руководство республики, клуба, наших спонсоров. Волейбольная инфраструктура в Татарстане уникальна, это является существенным вкладом в победы и мужской, и женской команд. В этом сезоне мы достигли многого, но впереди у нас ещё немало целей. Будем стараться», — цитирует Гилязутдинова «Татар-информ».