Алекно: жить, работать и играть без права на ошибку не так просто

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после торжественного приема в Казанском кремле оценил завершившийся сезон на «отлично». В сезоне-2016/17 волейболисты «Зенита» стали обладателями Кубка России, а также выиграли Лигу чемпионов и чемпионат России.

«Как можно, находясь в Кремле, оценить сезон? Сюда просто так не приглашают. Этот сезон можно оценить на «отлично». То, что «Зенит» не проиграл в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге чемпионов ни одного матча, – это показатель силы команды, показатель возможностей города и республики, показатель отношения к спорту в Татарстане. Что касается волейбола, сегодня у «Зенита» есть возможность иметь такую сильную команду. Без возможностей чудес не бывает. Поэтому, пока такая возможность есть, «Зенит» будет стараться побеждать в каждом матче.

Со стороны говорят, что нам было просто. Это далеко не так. Сегодня второе место для «Зенита» расценивается как провал. Поэтому жить, работать и играть без права на ошибку не так просто. В этом и есть сила «Зенита», потому что в таких условиях команда выигрывает», – приводит слова Алекно «Татар-информ».