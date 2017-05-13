Диагональный Тюрин вернулся в «ФАКЕЛ» из «Динамо-ЛО»

Диагональный Игорь Тюрин, выступавший за волейбольный клуб «ФАКЕЛ» в сезонах-2014/15 и 2015/16, вернулся в новоуренгойский клуб из состава сосновоборского «Динамо-ЛО», сообщает пресс-служба «ФАКЕЛА».

29-летний Тюрин также выступал за московское «Динамо» и нижегородскую «Губернию». За «Динамо-ЛО» нападающий в сезоне-2016/17 в 19 матчах набрал 199 очков (39-й показатель Суперлиги). Тюрин – серебряный призёр Кубка Вызова (2016) и Кубка ЕКВ (2013), бронзовый призёр чемпионата России (2010) и обладатель Суперкубка России (2008).

Также «ФАКЕЛ» продлил контракты со связующим Игорем Колодинским и либеро Владимиром Шишкиным.