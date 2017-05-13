«Волеро» уступил «Рексоне Сеск» в полуфинале клубного чемпионата мира в Японии

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. Во втором полуфинале швейцарский «Волеро» уступил бразильскому клубу «Рексона Сеск» со счётом 1:3 (13:25, 16:25, 25:21, 24:26). Для подопечных Зорана Терзича это поражение стало первым на турнире.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Полуфинал

«Волеро» (Швейцария) — «Рексона Сеск» (Бразилия) — 1:3 (13:25, 16:25, 25:21, 24:26).

В финале бразильский клуб сыграет с турецким «Вакифбанком», а «Волеро» в матче за третье место сразится с ещё одним представителем Турции — «Экзачибаши».