Ямада: матч с «Динамо» стал лучшим для «НЕК Ред Рокетс» на клубном ЧМ

Капитан японского клуба «НЕК Ред Рокетс» Акинори Ямада прокомментировал поражение от московского «Динамо» в турнире за пятое-восьмое места на клубном чемпионате мира в Кобе со счётом 1:3 (15:25, 25:22, 15:25, 18:25).

«Мы стали качественнее действовать на подаче, а соперник в этом элементе не смог разрушить нашу игру. Мы придерживались своего плана. Это выступление поможет нам вырасти как команде. Мы осознали, что можем противостоять высоким командам, нужно лишь единство на площадке. Это была лучшая игра на турнире для нас», — приводит слова Ямады официальный сайт FIVB.