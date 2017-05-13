«Динамо» сыграет с «Волей Нестле Осаску» в матче за пятое место на клубном ЧМ

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира. В матче турнира за пятое-восьмое места местный клуб «Хисамицу Спрингс» проиграл бразильскому «Волей Нестле Осаску» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Турнир за пятое-восьмое места

«Хисамицу Спрингс» (Япония) — «Волей Нестле Осаску» (Бразилия) — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

14 мая в матче за пятое место бразильский клуб сыграет с московским «Динамо», а «Хисамицу Спрингс» во встрече за седьмое место сразится с другим японским клубом «НЕК Ред Рокетс».