Спиридонов — о скандале с его участием: как хочу, так и веду себя

Игрок красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов затеял оскорбительную переписку с девушкой в своём «твиттере». Волейболист предложил ей заняться оральным сексом на Ленинском проспекте, после чего выдвинул другое предложение — секс втроём с участием бывшего теннисиста Евгения Кафельникова.

Сама девушка в «Фэйсбуке» опубликовала скриншоты обращённых к ней сообщений Спиридонова, сопроводив их следующим комментарием: «Смотрите, это волейболист Алексей Спиридонов. Играет за сборную России и, соответственно, представляет нашу страну на мировой арене. А ещё Алексей женат. Но с манерами у него не очень.

Уважаемая Екатерина Спиридонова, объясните супругу про уважение к женщинам, или я придумаю что-нибудь медийно интереснее. Ведь просто забанить скучно?"

Спиридонов в беседе с «360» так прокомментировал эту ситуацию:

«Как хочу, так и веду себя. Если вам не нравится — не читайте. Я же не заставляю вас читать мои твиты! Как супруга относится к моему поведению? Не знаю, потому что её нет в „Твиттере“.