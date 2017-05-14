«НЕК Ред Рокетс» занял седьмое место на клубном чемпионате мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В матче за седьмое место встретились две японские команды — «НЕК Ред Рокетс» и «Хисамицу Спрингс». Сильнее оказался «НЕК Ред Рокетс» со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:22).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Матч за седьмое место

«НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Хисамицу Спрингс» (Япония) — 3:0 (25:16, 25:23, 25:22).

Московское «Динамо» заняло на турнире пятое место. В финале встретятся турецкий «Вакифбанк» и бразильская «Рексона-Сеск».