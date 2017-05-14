Тренер Серниотти перешёл из «Берлина» в «Ресовию»

Итальянский специалист Роберто Серниотти, который принёс два национальных титула немецкой команде «Берлин», принимавшей участие в «Финале четырёх» Лиги чемпионов сезона-2016/17, продолжит свою тренерскую деятельность в польской «Ресовии». Серниотти был уже официально представлен своим новым подопечным.

“Мне будет очень интересно работать в «Ресовии», и я сразу же принял предложение. Это один из сильнейших волейбольных клубов в Европе, и он выступает в одной из сильнейших лиг в этой части мира – Плюслиге», — приводит слова Серниотти World of volley.