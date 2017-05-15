Турецкие волейбольные клубы приглашают бразильских наставников

В сезоне-2017/18 на скамейках сразу двух женских турецких волейбольных клубов будут находиться бразильские тренеры, сообщает World of volley.

Ранее стало известно, что «Экзачибаши» ведёт переговоры с Марко Аурелио Моттой. А теперь и «Фенербахче» выразил заинтересованность в найме бразильского специалиста на следующий сезон. Сообщается, что «Фенербахче» начал переговоры с Луизомаром де Моура. Однако подписание контракта может и не состояться, так как де Моура работает в качестве главного тренера женской сборной Перу. Необходимость в поисках нового наставника возникла у «Фенербахче» из-за того, что Марчелло Аббонданза решил продолжить карьеру в Италии.