Гидетти: рад, что «Вакифбанк» сумел собраться после поражения от «Галатасарая»

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти поделился впечатлениями после победы на клубном чемпионате мира в Кобе (Япония). В финале действующий победитель европейской Лиги чемпионов обыграл бразильскую «Рексону-Сеск» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).

«В полуфинале плей-офф чемпионата Турции мы потерпели болезненное поражение от «Галатасарая». Рад, что команда смогла собраться после этого и добилась огромного успеха на клубном чемпионате мира», — приводит слова Гидетти официальный сайт Международной федерации волейбола.