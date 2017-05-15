Старцева, Воронкова, Василева и Ежова на год продлили отношения с «Динамо»

Волейболистки казанского «Динамо» Евгения Старцева, Ирина Воронкова, Элица Василева и Елена Ежова подписали новые годичные контракты с клубом, сообщил агент игроков Егор Ноздрин.

«Динамо» в сезоне-2016/17 завоевало серебряные медали чемпионата России, дающие право выступить в Лиге чемпионов. Также команда выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ.

«Старцева, Воронкова, Василева и Ежова подписали новые контракты с „Динамо“. Они рассчитаны на один сезон», — приводит слова Ноздрина «Р-Спорт».

Связующая Старцева выступает за бело-голубых– с 2012 года, либеро Ежова – с 2014-го, болгарка Василева с 2015-го, для доигровщицы Воронковой минувший сезон был первым в «Динамо».