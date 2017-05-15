Бывший либеро «Зенита» может стать спортивным директором «Нефтохимика»

34-летний Теодор Салпаров, выступавший в составе «Зенита-Казань» на позиции либеро, займёт должность спортивного директора болгарского клуба «Лукойл Нефтохимик», сообщает Dnevnik.

«Я надеюсь, мой опыт, который я получил в «Зените», позволит мне оказать помощь команде, в которой я буду работать. Возможно, это будет «Нефтохимик», но пока это всё только разговоры, я пока ничего не подписывал», — отметил Салпаров.

Салпаров выступал за «Зенит» с 2014 года, но принимал участие исключительно в матчах Лиги чемпионов.